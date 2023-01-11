Ersin Destanoğlu'ndan sürpriz karar!

Beşiktaş'ta Şenol Güneş sonrası kaleyi Mert Günok'a kaptıran Ersin Destanoğlu geleceği ile ilgili sürpriz bir karar verdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Ersin Destanoğlu'ndan sürpriz karar!
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11 Ocak 2023 13:42
Ersin Destanoğlu
Ersin Destanoğlu
Beşiktaş
Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in gelmesi sonrasında gözden düşen Ersin Destanoğlu, formayı Mert Günok'a kaptırması sonrası flaş bir karar aldı.

GÖZDEN DÜŞTÜ

Fanatik'te yer alan habere göre siyah-beyazlı ekibin 22 yaşındaki kalecisi geleceği için sürpriz bir karar aldı. Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in gelmesi sonrasında gözden düşen Ersin Destanoğlu, formayı Mert Günok'a kaptırması ve deneyimli ismin de etkili bir görüntü sergilemesinin ardından ayrılık kararı aldı.

TALİMAT VERDİ

Ersin'in devre arasında bir kulübe kiralık olarak gitmek için menajerine talimat verdiği ve bu konuda kulübü de bilgilendirdiği öğrenildi. Genç kaleciyle Belçika ekibi Club Brugge'ün ilgilendiği konuşuluyor. 

 

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