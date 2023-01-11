Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in gelmesi sonrasında gözden düşen Ersin Destanoğlu, formayı Mert Günok'a kaptırması sonrası flaş bir karar aldı.



GÖZDEN DÜŞTÜ



Fanatik'te yer alan habere göre siyah-beyazlı ekibin 22 yaşındaki kalecisi geleceği için sürpriz bir karar aldı. Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in gelmesi sonrasında gözden düşen Ersin Destanoğlu, formayı Mert Günok'a kaptırması ve deneyimli ismin de etkili bir görüntü sergilemesinin ardından ayrılık kararı aldı.



TALİMAT VERDİ



Ersin'in devre arasında bir kulübe kiralık olarak gitmek için menajerine talimat verdiği ve bu konuda kulübü de bilgilendirdiği öğrenildi. Genç kaleciyle Belçika ekibi Club Brugge'ün ilgilendiği konuşuluyor.







