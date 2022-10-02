"YENİ ZAFERLERE YELKEN AÇACAĞIM"

DERBİDE İLK 11'DE SAHADA OLACAK

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesinde Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesini uzattı. Ersin Destanoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.Destanoğlu, "Çocukluk hayalimi gerçekleştirerek şampiyonluklar yaşadığım kulübümle yeni zaferlere yelken açmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bugünlere gelmemde emeği olan hocalarıma, yönetimimize, takım arkadaşlarıma ve büyük Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ederim. Şanlı formamızı çok daha uzun yıllar terletmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.Beşiktaş'ın 21 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu, Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlayacak. Destanoğlu, başarılı bir maç çıkarmanın planlarını yapıyor. 2027'ye kadar Beşiktaş forması giyecek Ersin, aynı zamanda Vodafone Park'ta oynanacak derbi öncesi tribüne çağrılacak.