Ersin Destanoğlu'na yakın takip!

Fransız ekibi Nice, Beşiktaş ile gösterdiği başarılı performans sonrasında Ersin Destanoğlu'nu yakın takibe aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Ersin Destanoğlu'na yakın takip!
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28 Şubat 2022 09:01
Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. 21 yaşındaki eldiven için Fransız ekibi Nice, scout ekibini yollayarak milli kaleciyi takibe aldı.

FRANSIZ KULÜPLERİN İLGİSİ ARTIYOR
Ersin Destanoğlu, önceki akşam Sivasspor karşılaşmasında sergilediği başarılı performansla dikkat çekmişti. Rakibinin 2 golüne engel olamasa da 90 artı 6'da yaptığı kurtarışla takımına 1 puanı getiren Ersin'e, Fransız kulüplerinin ilgisi sürüyor.

Nice kulübü yetkililerinin sık sık oyuncunun menajeriyle diyalog kurup Ersin'in durumuyla ilgili bilgi aldığı ve Fransız temsilcisinin futbolcu izleme ekiplerinin de Ersin'i takipte olduğu kaydedildi.

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