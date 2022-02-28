Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. 21 yaşındaki eldiven için Fransız ekibi Nice, scout ekibini yollayarak milli kaleciyi takibe aldı.



FRANSIZ KULÜPLERİN İLGİSİ ARTIYOR

Ersin Destanoğlu, önceki akşam Sivasspor karşılaşmasında sergilediği başarılı performansla dikkat çekmişti. Rakibinin 2 golüne engel olamasa da 90 artı 6'da yaptığı kurtarışla takımına 1 puanı getiren Ersin'e, Fransız kulüplerinin ilgisi sürüyor.



Nice kulübü yetkililerinin sık sık oyuncunun menajeriyle diyalog kurup Ersin'in durumuyla ilgili bilgi aldığı ve Fransız temsilcisinin futbolcu izleme ekiplerinin de Ersin'i takipte olduğu kaydedildi.





İLGİLİ VİDEO