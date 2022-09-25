Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda kaleci Ersin Destanoğluna derbi öncesi Ahmet Nur Çebi'den destek geldi.
ÇEBİ, ERSİN'E DESTEK VERDİ
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sportif direktör Ceyhun Kazancı ile birlikte Ersin Destanoğlu'na destek verdi. Çebi, genç kaleciden sadece maçlara odaklanmasını istedi.
'SÖZLEŞME KONUSU HALLEDİLECEK'
Çebi, sözleşme şartları ve kontratın en kısa sürede halledileceği mesajını da Ersin Destanoğlu'na verdi. Sözleşme görüşmeleri süresinde kaleyi Emre Bilgin'e devretmiş ve İstanbulspor maçıyla tekrar sahalara dönmüştü.
ISMAEL DE GÖRÜŞECEK
İstanbulspor maçında yediği goller sebebiyle tartışılan Ersin Destanoğlu'nun kontratı sezon sonunda sona erecek. Teknik direktör Valerien Ismael, derbi öncesi Destanoğlu ile görüşme yapacak.
BU SEZON 5 MAÇTA OYNADI
Ersin Destanoğlu bu sezon Beşiktaş'ta 5 maçta forma giydi. Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu dışında Mert Günok ve Emre Bilgin de kadrodaki diğer kaleciler arasında bulunuyor.
ÇEBİ, ERSİN'E DESTEK VERDİ
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sportif direktör Ceyhun Kazancı ile birlikte Ersin Destanoğlu'na destek verdi. Çebi, genç kaleciden sadece maçlara odaklanmasını istedi.
'SÖZLEŞME KONUSU HALLEDİLECEK'
Çebi, sözleşme şartları ve kontratın en kısa sürede halledileceği mesajını da Ersin Destanoğlu'na verdi. Sözleşme görüşmeleri süresinde kaleyi Emre Bilgin'e devretmiş ve İstanbulspor maçıyla tekrar sahalara dönmüştü.
ISMAEL DE GÖRÜŞECEK
İstanbulspor maçında yediği goller sebebiyle tartışılan Ersin Destanoğlu'nun kontratı sezon sonunda sona erecek. Teknik direktör Valerien Ismael, derbi öncesi Destanoğlu ile görüşme yapacak.
BU SEZON 5 MAÇTA OYNADI
Ersin Destanoğlu bu sezon Beşiktaş'ta 5 maçta forma giydi. Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu dışında Mert Günok ve Emre Bilgin de kadrodaki diğer kaleciler arasında bulunuyor.