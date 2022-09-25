ÇEBİ, ERSİN'E DESTEK VERDİ

'SÖZLEŞME KONUSU HALLEDİLECEK'

ISMAEL DE GÖRÜŞECEK

BU SEZON 5 MAÇTA OYNADI

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda kaleci Ersin Destanoğluna derbi öncesi Ahmet Nur Çebi'den destek geldi.Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sportif direktör Ceyhun Kazancı ile birlikte Ersin Destanoğlu'na destek verdi. Çebi, genç kaleciden sadece maçlara odaklanmasını istedi.Çebi, sözleşme şartları ve kontratın en kısa sürede halledileceği mesajını da Ersin Destanoğlu'na verdi. Sözleşme görüşmeleri süresinde kaleyi Emre Bilgin'e devretmiş ve İstanbulspor maçıyla tekrar sahalara dönmüştü.İstanbulspor maçında yediği goller sebebiyle tartışılan Ersin Destanoğlu'nun kontratı sezon sonunda sona erecek. Teknik direktör Valerien Ismael, derbi öncesi Destanoğlu ile görüşme yapacak.Ersin Destanoğlu bu sezon Beşiktaş'ta 5 maçta forma giydi. Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu dışında Mert Günok ve Emre Bilgin de kadrodaki diğer kaleciler arasında bulunuyor.