Ersin Destanoğlu'na sözleşme ve derbi uyarısı!

Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'na Başkan Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe derbisi öncesi hem uyarı hem de destek geldi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Ersin Destanoğlu'na sözleşme ve derbi uyarısı!
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25 Eylül 2022 09:45
Ersin Destanoğlu
Ersin Destanoğlu
Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda kaleci Ersin Destanoğluna derbi öncesi Ahmet Nur Çebi'den destek geldi.

ÇEBİ, ERSİN'E DESTEK VERDİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sportif direktör Ceyhun Kazancı ile birlikte Ersin Destanoğlu'na destek verdi. Çebi, genç kaleciden sadece maçlara odaklanmasını istedi.

'SÖZLEŞME KONUSU HALLEDİLECEK'

Çebi, sözleşme şartları ve kontratın en kısa sürede halledileceği mesajını da Ersin Destanoğlu'na verdi. Sözleşme görüşmeleri süresinde kaleyi Emre Bilgin'e devretmiş ve İstanbulspor maçıyla tekrar sahalara dönmüştü.

ISMAEL DE GÖRÜŞECEK

İstanbulspor maçında yediği goller sebebiyle tartışılan Ersin Destanoğlu'nun kontratı sezon sonunda sona erecek. Teknik direktör Valerien Ismael, derbi öncesi Destanoğlu ile görüşme yapacak.

BU SEZON 5 MAÇTA OYNADI

Ersin Destanoğlu bu sezon Beşiktaş'ta 5 maçta forma giydi. Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu dışında Mert Günok ve Emre Bilgin de kadrodaki diğer kaleciler arasında bulunuyor. 

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