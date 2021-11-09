Ersin Destanoğlu: 'Milli takım en üst seviye!'

A Milli Takımımıza ilk kez seçilen Ersin Destanoğlu, Cebelitarık maçı hazırlıkları devam ederken açıklamalarda bulundu.



Milli takımın en üst seviye olduğunu söyleyen genç kaleci, "Seçildiğimi öğrendiğimde çok mutlu oldum, bekliyordum. Takımımda da en iyi performansımı göstermeye çalışıyordum. Arkadaşlarım attı bana ilk. Tarif edilemez bir duygu benim için. Çünkü en üst seviye burası. Rıdvan'a söyledim ilk seçildiğimi. O da mutlu oldu. Buradaki abilerim çok sıcak davrandılar." dedi.



Kendisini sürekli geliştirmeye çalıştığını söyleyen Destanoğlu, "Gerçekten Beşiktaş formasını giymek ve A Milli Takım'a gelmek fiziksel ve zihinsel olarak çalışmanın verdiği bir şey. Bunun altından kalkabileceğimi biliyordum." ifadelerini kullandı.





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