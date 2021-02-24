Ersin Destanoğlu, Lyon'un teklifini reddetti

Ersin Destanoğlu, Fransız ekibi Lyon'dan gelen teklifi, "Beşiktaş'ta şu an birinci kaleciyim, gittiğim takımda yedek kalmak istemem. O seviyeye ulaşınca yeniden görüşürüz" diyerek kabul etmedi..

Haber; Sabah
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Ersin Destanoğlu, Lyon'un teklifini reddetti
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24 Şubat 2021 08:16
Ersin Destanoğlu
Ersin Destanoğlu
Beşiktaş
Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Ersin Destanoğlu'nun, Avrupa'nın önemli kulüplerinden biri olan Lyon'dan gelen transfer teklifini kabul etmediği ortaya çıktı. Fransız ekibinin Ersin'e, dünyaca ünlü kalecinin arkasından 2 ya da 3 sezon yedek bekleyip pişmeyi daha sonra da birinci kaleci olarak takımda kalmasını önerdiği belirtildi. Ersin'in ise teklifi getiren menajere "Beşiktaş'ın kalesinde birinci kaleciyim ve direkt oynuyorum. Avrupa'ya gitmek elbette onurdur. Ancak Beşiktaş'ın birinci kalecisi olmak daha büyük onur. Eğer beni o kadar beğeniyorlarsa, burada izlemeye devam ederler. Eğer o seviyeye ulaşırsam, Beşiktaş'a tekliflerini yaparlar, kabul edilirse de alırlar" cevabını verdi.

BAŞKAN ÇEBİ'DEN TEŞEKKÜR

Siyah-beyazlıların genç kalecisine gelen bu teklif ve verdiği olumsuz yanıt Başkan Ahmet Nur Çebi'nin kulağına gitti. Genç kaleciyle Ümraniye'de bir araya gelen ve "Seninle gurur duyuyorum" diyen Başkan Çebi'nin "Zamanı geldiğinde her türlü yanındayız, merak etme" diyerek Avrupa'ya transferine izin vereceğini ifade etti.



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