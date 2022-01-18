Ersin Destanoğlu: "Ligde her şey olabilir"

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ersin Destanoğlu: 'Ligde her şey olabilir'
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18 Ocak 2022 22:40
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, Karagümrük galibiyeti sonrası konuştu.

Ersin Destanoğlu yaptığı açıklamada, "Benim adıma ve takım adına iyi gidiyor. Üst üste iki maçı da kazandık. 1-0 kazandık ama daha farklı da olabilirdi bizim için. Son dakikalarda kendimizi baskıya aldık." dedi.

Çok fazla maç oynamaya alışkın olduklarını söyleyen başarılı kaleci, "Geçen seneden alışkınız, 3 günde oynamaya, deplasmanlara gitmeye. Malatyaspor zor bir deplasman ama kazanabilecek kadro kalitesine sahibiz" ifadelerini kullandı.

Ersin Destanoğlu ayrıca, "Beklentinin altında kaldık, şu an üçüncü sıraya çıkmışız. Bu ligde her şey olabilir. Belki bir iki sıra daha yükselebiliriz. Maç maç bakıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

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