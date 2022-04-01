Ersin Destanoğlu kaleye dönüyor

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu Süper Lig'de 4 sarı kart gördüğü için Milli aradan önce oynanan Hatayspor mücadelesinde takımdaki yerini alamamıştı.
U21 Milli Takımı'yla İskoçya'yı 2-0 yendiğimiz karşılaşmada kaleyi koruyan Ersin'in ligdeki cezası da sona erdi.
21 yaşındaki file bekçisi Trabzonspor deplasmanında takımdaki yerini alabilecek.
U21 Milli Takımı'yla İskoçya'yı 2-0 yendiğimiz karşılaşmada kaleyi koruyan Ersin'in ligdeki cezası da sona erdi.
21 yaşındaki file bekçisi Trabzonspor deplasmanında takımdaki yerini alabilecek.