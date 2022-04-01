Ersin Destanoğlu kaleye dönüyor

Beşiktaş'ta Hatayspor maçında forma giyemeyen Ersin Destanoğlu, Trabzonspor maçında kaleye geçiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Ersin Destanoğlu kaleye dönüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Nisan 2022 09:37
Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu Süper Lig'de 4 sarı kart gördüğü için Milli aradan önce oynanan Hatayspor mücadelesinde takımdaki yerini alamamıştı.

U21 Milli Takımı'yla İskoçya'yı 2-0 yendiğimiz karşılaşmada kaleyi koruyan Ersin'in ligdeki cezası da sona erdi.

21 yaşındaki file bekçisi Trabzonspor deplasmanında takımdaki yerini alabilecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.