Ersin Destanoğlu kalesine geri döndü

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, İstanbulspor maçıyla birlikte formasını geri aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Ersin Destanoğlu kalesine geri döndü
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17 Eylül 2022 18:48
Beşiktaş'ta son 2 lig maçında formasını Emre Bilgin'e kaptıran genç kaleci Ersin Destanoğlu, İstanbulspor maçıyla birlikte yeniden ilk 11'e döndü.

Deplasmanda 3-2 kazanılan Ankaragücü ve iç sahada 1-0 mağlup olunan Başakşehir maçlarında yedek kalan Ersin, İstanbulspor maçı ile birlikte bu sezonki 5. resmi maçına çıkacak.

Bu sezon 4 resmi maça çıkan 21 yaşındaki genç eldiven, bu maçlarda 1 kez kalesini gole kapattı ve toplamda 5 gol yedi.

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