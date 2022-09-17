Ersin Destanoğlu kalesine geri döndü

Beşiktaş'ta son 2 lig maçında formasını Emre Bilgin'e kaptıran genç kaleci Ersin Destanoğlu, İstanbulspor maçıyla birlikte yeniden ilk 11'e döndü.



Deplasmanda 3-2 kazanılan Ankaragücü ve iç sahada 1-0 mağlup olunan Başakşehir maçlarında yedek kalan Ersin, İstanbulspor maçı ile birlikte bu sezonki 5. resmi maçına çıkacak.



Bu sezon 4 resmi maça çıkan 21 yaşındaki genç eldiven, bu maçlarda 1 kez kalesini gole kapattı ve toplamda 5 gol yedi.





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