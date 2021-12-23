Ersin Destanoğlu, ikinci kez penaltı kurtardı

Göztepe'nin kazandığı penaltı atışında gole izin vermeyen Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, bu sezon ikinci kez penaltı kurtardı.
Beşiktaş'ın Galatasaray'ı evinde 2-1 yendiği maçta rakibinin kazandığı penaltıda Mustafa Muhammed'in vuruşunda başarılı bir kurtarış yapan 20 yaşındaki file bekçisi, Göztepe karşısında da 41. dakikada Soner Aydoğdu'nun penaltı atışında gole izin vermedi.
Siyah-beyazlı taraftarlar maç içinde ve sonunda Ersin lehine tezahüratta bulundu.
Beşiktaş'ın Galatasaray'ı evinde 2-1 yendiği maçta rakibinin kazandığı penaltıda Mustafa Muhammed'in vuruşunda başarılı bir kurtarış yapan 20 yaşındaki file bekçisi, Göztepe karşısında da 41. dakikada Soner Aydoğdu'nun penaltı atışında gole izin vermedi.
Siyah-beyazlı taraftarlar maç içinde ve sonunda Ersin lehine tezahüratta bulundu.