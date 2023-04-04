Ersin Destanoğlu için Beşiktaş'a sürpriz teklif

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu ile Belçika ekibi Club Brugge'un ilgilendiği ifade edildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ersin Destanoğlu için Beşiktaş'a sürpriz teklif
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Nisan 2023 11:35
Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'na sürpriz bir talip çıktı.

Belçika basını, Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu için Club Brugge'nin devrede olduğunu duyurdu.

Voetbalnieuws'in haberine göre, Simon Mignolet'in ilerleyen yaşını düşünen Belçika ekibi gelecek sezon için kaleyi, Stoke City'e kiralık gönderdiği Josef Bursik ya da Ersin Destanoğlu'na emanet etmeyi planlıyor.

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca geçtiğimiz sezon, RB Salzburg'un Beşiktaş'a 6 milyon euroluk somut bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplamda 11 maça çıkan Ersin Destanoğlu, bu maçlarda 14 kez topu filesinde gördü.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery