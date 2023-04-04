Ersin Destanoğlu için Beşiktaş'a sürpriz teklif

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'na sürpriz bir talip çıktı.



Belçika basını, Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu için Club Brugge'nin devrede olduğunu duyurdu.



Voetbalnieuws'in haberine göre, Simon Mignolet'in ilerleyen yaşını düşünen Belçika ekibi gelecek sezon için kaleyi, Stoke City'e kiralık gönderdiği Josef Bursik ya da Ersin Destanoğlu'na emanet etmeyi planlıyor.



TEKLİF ORTAYA ÇIKTI



Ayrıca geçtiğimiz sezon, RB Salzburg'un Beşiktaş'a 6 milyon euroluk somut bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı.



Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplamda 11 maça çıkan Ersin Destanoğlu, bu maçlarda 14 kez topu filesinde gördü.





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