Ersin Destanoğlu gününde değildi

Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu, Trabzonspor maçında yediği gol sonrası yıkıldı. Ersin'i maç sonu Valerien Ismael teselli etti.

Haber; Fanatik
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Ersin Destanoğlu gününde değildi
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04 Nisan 2022 08:45
Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, Trabzonspro maçında kalesine gelen 2 isabetli şutun birine engel olamadı.

56. dakikada Hüseyin Türkmen'in pasında topla buluşan ve ceza alanına doğru hareketlenen Andreas Cornelius'u durdurmak için kalesinden açılan Ersin, Danimarkalı forvetin aşırtma vuruşla topu ağlara göndermesi sonrası yıkıldı.

Takım arkadaşı Vida'nın Trabzonsporlu futbolcuya yakın olmasına rağmen kalesini gereksiz yere terk eden Ersin'i maç sonunda hocası Valerien Ismael teselli etti.

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