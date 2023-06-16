Ersin Destanoğlu gitti gidiyor

Şenol Güneş'in göreve gelmesi sonrası gözden düşen Ersin Destanoğlu, takımdan kopmak üzere...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Ersin Destanoğlu gitti gidiyor
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16 Haziran 2023 09:53
Beşiktaş'ta Şenol Güneş göreve geldikten sonra gözden düşen Ersin Destanoğlu'nun Kara Kartal'dan kopmak üzere olduğu öğrenildi.

22 yaşındaki eldivene henüz istenilen seviyede bir teklif gelmediği, kulübün ise Destanoğlu'ndan 5 milyon euro ve üzeri bir bonservis bedeli beklediği belirtildi.

Destanoğlu geçen sezon 11 maçta oynadı.

 

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