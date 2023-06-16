Ersin Destanoğlu gitti gidiyor

Beşiktaş'ta Şenol Güneş göreve geldikten sonra gözden düşen Ersin Destanoğlu'nun Kara Kartal'dan kopmak üzere olduğu öğrenildi.
22 yaşındaki eldivene henüz istenilen seviyede bir teklif gelmediği, kulübün ise Destanoğlu'ndan 5 milyon euro ve üzeri bir bonservis bedeli beklediği belirtildi.
Destanoğlu geçen sezon 11 maçta oynadı.
22 yaşındaki eldivene henüz istenilen seviyede bir teklif gelmediği, kulübün ise Destanoğlu'ndan 5 milyon euro ve üzeri bir bonservis bedeli beklediği belirtildi.
Destanoğlu geçen sezon 11 maçta oynadı.
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