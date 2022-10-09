ERSİN DESTANOĞLU MUTLU OLDU

"GOL YEMİYORUZ"

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, iki maçtır kalesini gole kapattı. Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu elde edilen galibiyetin mutluluğunu yaşıyor.Geçen hafta Fenerbahçe derbisinde golsüz berabere kalan siyah-beyazlılar, Giresun'da da gol yemeden kazandı. Ersin de her geçen hafta savunmalarının daha da iyi bir hale geldiğini savundu.21 yaşındaki genç eldiven, "Altın değerinde bir üç puan aldık. İki maçtır kalemizde gol görmememiz de bizi daha da mutlu etti" ifadelerini kullandı.