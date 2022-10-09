Ersin Destanoğlu, en çok ona mutlu oldu!

Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, iki haftadır gol yemedikleri için mutlu. Destanoğlu, savunmanın başarısına dikkati çekti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ersin Destanoğlu, en çok ona mutlu oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ekim 2022 12:50
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, iki maçtır kalesini gole kapattı. Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu elde edilen galibiyetin mutluluğunu yaşıyor.

ERSİN DESTANOĞLU MUTLU OLDU

Geçen hafta Fenerbahçe derbisinde golsüz berabere kalan siyah-beyazlılar, Giresun'da da gol yemeden kazandı. Ersin de her geçen hafta savunmalarının daha da iyi bir hale geldiğini savundu.

"GOL YEMİYORUZ"

21 yaşındaki genç eldiven, "Altın değerinde bir üç puan aldık. İki maçtır kalemizde gol görmememiz de bizi daha da mutlu etti" ifadelerini kullandı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ