Ersin Destanoğlu: 'Daha yolun başındayım!'

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta genç kaleci Ersin Destanoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



"DAHA YOLUN BAŞINDAYIM"



Elinden geleni yaptığını söyleyen genç eldiven, "Karius gittikten sonra kaleye geçtim. Sergen hocam şans verdi. Teşekkür ederim. Sahaya çıktığımda elimden geleni yapıyorum. Daha 19 yaşındayım ve yolun başındayım. Hata ve eleştiri bu oyunda var. Elimden geleni yapıyorum. Böyle devam edersek yarınlar çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.



