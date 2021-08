Ersin Destanoğlu: 'Benim için her şey yolunda'

Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük maçının ardından Ersin Destanoğlu açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Ersin Destanoğlu "Benim adıma güzel geçti. Lige de iyi başladım. Bu maç milli aradan önce önemliydi. Hafta içi iyi hazırlandık, dersimize iyi çalıştık ve 3 puanı aldık. Ailem öncelikle her zaman benim arkamda. Her maçıma gelmeye çalışıyorlar. Her şeyimi, her sıkıntımı onlarla paylaşıyorum. Her zaman yanımdalar." dedi.



Galibiyetle ilgili konuşan Ersin Destanoğlu "Taraftarımız önünde iyi mücadele ettik. Taraftarımız da zevk almıştır, onları mutlu ettik. İnşallah her şey daha güzel olacak." ifadelerini kullandı.