'Ersin Destanoğlu, Avrupa'ya transfer olabilir'

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile deplasmanda oynadığı maçta Ersin Destanoğlu dikkat çeken isim oldu.



Henüz 20 yaşında olmasına rağmen oldukça sakin görüntüsüyle takım arkadaşlarına sık sık uyarılarda bulunan Ersin Destanoğlu, performansıyla da beğeni topladı.



Ersin Destanoğlu'nun performansını Nihat Kahveci değerlendirdi. Nihat Kahveci, genç kaleciyle ilgili olarak "Ersin Destanoğlu fiyatını 2'ye 3'e katladı. Kurtarışlarıyla birilerinin dikkatini çekmiştir. Altay Bayındır, Uğurcan Çakır'ı konuştuk ama Ersin'i biraz unuttuk. Ümit Milli Takım'da da çok iyi performansları var. Ersin bazen basit hatalar yaptı, onlar göze battı. Kaleciler 90 dakika top tutsun, 91'de hatası konuşulur. Orası hata kaldırmıyor. Ancak Ersin'in özellikle bu sene performansı çok iyi, çok formda. Mert Günok transferinin bunda etkisi var. Ersin bu şekilde devam ederse, Avrupa'ya transfer olabilir" ifadelerini kullandı.



5 Kurtarış

2 Hava Topu

15 İsabetli Pas

12 Uzun top



* Ortalama Puan: 7,3



