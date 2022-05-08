Ersin Destanoğlu: "Avrupa hayalimiz vardı"

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ersin Destanoğlu: 'Avrupa hayalimiz vardı'
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08 Mayıs 2022 22:21
Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe karşısında mutlak galibiyeti hedeflediklerini belirten Ersin, "Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Kaçan bir penaltımız var, onu atsaydık çok daha farklı olabilirdik." dedi.

Ayrıca Ersin Destanoğlu "Avrupa'ya gitme hedefimiz var ve bu yüzden kazanmak zorundaydık ama olmadı. Sezon başından bu yana önümdeki tandem sürekli değişiyor ve buna adapte olmaya çalışıyorum" dedi.

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