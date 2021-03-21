Ersin Destanoğlu: 'Altay inanılmazdı, tebrik ederim'

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Altay Bayındır'ı tebrik eden Ersin, "Bizim lehimizeydi maç. Son dakikada yediğimiz golden dolayı 2 puan bıraktık. Çok pozisyona girdik. Altay'ı tebrik ederim, çok iyi kurtarışlar yaptı. Kaybettiğimiz bir şey yok. Aynı şekilde oynayıp yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi.



Beşiktaş'ın çok iyi futbol oynadığını ifadee den Ersin, "Çok iyi top oynuyoruz. Arkadaşlığımızı herkes görüyor. Oynadığımız futbol bu ligin üstünde. Lideriz. Avantajlarımız var. Milli aradan sonra galibiyetlerle devam ederek yolun sonuna kadar gitmek istiyoruz" şeklinde konuştu.







