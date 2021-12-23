Ersin Destanoğlu: "Ağrılarım vardı ama oynadım"

Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, Göztepe maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Ersin Destanoğlu: 'Ağrılarım vardı ama oynadım'
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23 Aralık 2021 22:23
Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ağrıları olmasına rağmen oynadığını dile getiren Destanoğlu, "Maçı çevirmesini bildik. Taraftarımızla birlikte ortaya karakter koyduk. Son dakikalar zordu, 55'ten sonra ağrım vardı. 3 maçtır iyi gidiyoruz. Bu galibiyet çok önemliydi, kazandığımız için mutluyuz" dedi.

Antrenörlerinin oyuncuları sevdiğini söyleyen genç kaleci, "Taraftarımız bizi sürekli destekliyor. Önder Hocam, Sergen Hocam. Bizi çok seviyorlar. A takımda elimizden geleni yapıyoruz, çok önemli. Altyapıda birçok oyuncu oynayabileceğine inanıyor" ifadelerini kullandı.


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