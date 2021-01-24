Ersin Destanoğlu: "Aboubakar oynarken top toplayıcıydım"

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Ersin Destanoğlu: 'Aboubakar oynarken top toplayıcıydım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ocak 2021 21:13
Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, Göztepe'yi 2-1 mağlup ettikleri mücadelenin sonrasında konuştu.
Vincent Aboubakar'a hayranlığını anlatan Ersin, "Aboubakar'ın gollerini geriden izlemek, canlı görmek, biz gençler için çok güzel bir şey. Aynı takımı paylaştığımız için mutluyum. Aboubakar'ın daha önceki döneminde top toplayıcı olarak görev yapıyordum. Benfica'ya attığı golde deli sevinmiştik." dedi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için