Ersin Destanoğlu, A Milli Takım'da

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, A Milli Takım'a ilk kez davet edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ersin Destanoğlu, A Milli Takım'da
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05 Kasım 2021 17:20
Beşiktaş'ta sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Ersin Destanoğlu, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Cebelitarık ve Karadağ ile oynanacak Dünya Kupası Elemeleri için açıkladığı kadroda, genç file bekçisine de yer verdi.

Ersin, daha önce Ümit Milli Takım'ın kalesini de korudu.


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