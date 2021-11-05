Ersin Destanoğlu, A Milli Takım'da

Beşiktaş'ta sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Ersin Destanoğlu, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.



A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Cebelitarık ve Karadağ ile oynanacak Dünya Kupası Elemeleri için açıkladığı kadroda, genç file bekçisine de yer verdi.



Ersin, daha önce Ümit Milli Takım'ın kalesini de korudu.





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