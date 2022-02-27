Ersin Destanoğlu 90+6'da ipten aldı!

Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Ersin Destanoğlu, Sivasspor 'un 2 golüne engel olamasa da 90 artı 6'da yaptığı kurtarışla takımına 1 puanı getiren isim oldu.



Sağ kanattan topu alan Dimitrios Goutas içeriye doğru ortaladı, ceza sahası içinde Konate çok iyi yükseldi ve uzak köşeye doğru harika bir kafa vuruşu yaptı ama Ersin çok iyi uzandı ve topu kornere çelerek alkış topladı.









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