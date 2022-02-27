Ersin Destanoğlu 90+6'da ipten aldı!

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, siyah beyazlıların Sivasspor'u 3-2 yendiği maçın son dakikalarında çıkardığı topla takımının 3 puanını adeta kurtarmış oldu.

, Fotoğraf; AA
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Ersin Destanoğlu 90+6'da ipten aldı!
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27 Şubat 2022 10:15
Ersin Destanoğlu
Ersin Destanoğlu
Beşiktaş
Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Ersin Destanoğlu, Sivasspor 'un 2 golüne engel olamasa da 90 artı 6'da yaptığı kurtarışla takımına 1 puanı getiren isim oldu.

Sağ kanattan topu alan Dimitrios Goutas içeriye doğru ortaladı, ceza sahası içinde Konate çok iyi yükseldi ve uzak köşeye doğru harika bir kafa vuruşu yaptı ama Ersin çok iyi uzandı ve topu kornere çelerek alkış topladı.

 

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