Eski milli futbolcu Ersen Martin, kalbinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle İstanbul'da ameliyata alındı.
42 yaşındaki Ersen Martin'in aort damarındaki yırtık sebebiyle Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındığı bildirildi.
Ersen Martin futbolculuk hayatını 2013 yılında Eyüpspor'da noktalamıştı. Almanya'nın Nürnberg takımından çıkan Martin, Süper Lig'de Beşiktaş, Trabzonspor, Denizlispor, Göztepe, Siirt Jetpa, Sivasspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği formaları giymişti. Martin ayrıca La Liga'da Recreativo Huelva'da da oynamıştı.
42 yaşındaki Ersen Martin'in aort damarındaki yırtık sebebiyle Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındığı bildirildi.
Ersen Martin futbolculuk hayatını 2013 yılında Eyüpspor'da noktalamıştı. Almanya'nın Nürnberg takımından çıkan Martin, Süper Lig'de Beşiktaş, Trabzonspor, Denizlispor, Göztepe, Siirt Jetpa, Sivasspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği formaları giymişti. Martin ayrıca La Liga'da Recreativo Huelva'da da oynamıştı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ