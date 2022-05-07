Ersen Martin'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme!

Bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor'da da forma giyen eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi. Aort damarında yırtık tespit edilen 42 yaşındaki Martin'in tedavisi sürüyor.



Kalp krizi geçiren ve aort damarında yırtık tespit edilen Ersen Martin, Siyami Ersek Kalp Hastanesinde ameliyata alındı.



HASTANEDEN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA



Hastaneden yapılan açıklamada, aort yırtılması nedeniyle ameliyat edilen Ersen Martin'in operasyonunun ilk etabının iyi geçtiği belirtildi.



Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan Ersen Martin'in kritik tablosunun devam ettiği ve tedavisinin sürdüğü kaydedildi.



TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA



Ersen Martin'in eski takımı Trabzonspor da yapılan paylaşımla geçmiş olsun dieklerini iletti. Bordo mavili kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verdi.



Dün geçirdiği ani rahatsızlık sonrası Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olan ve tedavi süreci devam eden eski futbolcumuz Ersen Martin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.



SERHAT AKIN: DURUMU CİDDİ, DUA EDELİM



Eesen Martin ile aynı dönemde futbol oynayan eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın yaptığı paylaşımda; "Ersen Martin kardeşime dua edelim durumu çok ciddi Allah'ım yardım etsin" ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ