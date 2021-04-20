Ersan Parlatan: "Üzücü bir mağlubiyet aldık"

Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Rizespor maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ersan Parlatan: 'Üzücü bir mağlubiyet aldık'
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20 Nisan 2021 19:37
Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Rizespor maçına iyi başlamalarına rağmen şok bir mağlubiyet aldıklarını ifade etti.

Parlatan, taraftarlara ve camiaya özür borçlu olduklarını vurgulayarak, "Bize yakışmayan bir görüntü sergiledik. Sadece 20-25 dakika iyi görüntü sergiledik. Bu kadar basit hastalardan gol yemek üzücü. Maçın 2-0'lık bölümünde iyi oynarken Miloseviç sakatlandı. Pas oyununda iyi bir oyucumuz. Eksikliğini hissettik." şeklinde konuştu.

Devre arasında moralleri yükseltip iyi oyun için çabaladıklarına değinen Parlatan, "Defansif geçişleri iyi yapamadık. Her sonuçlandırdığımız pozisyon sonrası kalemizde goller gördük. Bunu en kısa sürede telafi etmemiz gerekiyor. Rakibin etkili oyuncuları vardı. Üzücü bir mağlubiyet aldık. Bize yakışmayan bir görüntü verdik." ifadelerini kullandı.



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