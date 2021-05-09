Ersan Parlatan: "Küme düşmeme adımı attık"

Konyaspor'un teknik sorumlusu Ersan Parlatan, Göztepe maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ersan Parlatan: 'Küme düşmeme adımı attık'
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09 Mayıs 2021 00:57
Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup eden İttifak Holding Konyaspor'un teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "Kalan iki maçımızı en iyi şekilde bitirip sezonu tamamlayacağız." dedi.

Parlatan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, deplasman maçlarında istedikleri sonuç alamadıklarını, uzun bir aranın ardından dış sahada Göztepe karşısında 3 puan aldıklarını söyledi.

İlk yarıda dengeli bir oyun oynandığını kaydeden Parlatan, şöyle konuştu:

"Göztepe'ye fazla alan bırakmak istemedik, kazandığımız toplarla atak yapmaya çalıştık ancak bunu başaramadık. İkinci devre oyun kurgumuzda farklılığa gittik. Biraz daha etkili olup daha çok gol girişimlerinde bulunduk. Penaltı pozisyonuyla maçı 1-0'a götürebildik ve çok değerli bir galibiyet aldık. Küme düşmemeyle ilgili çok önemli adım attık. Camiamızda büyük bir sevinç var. Bu galibiyet taraftarımıza armağan olsun. Kalan iki maçımızı en iyi şekilde bitirip sezonu tamamlayacağız."

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