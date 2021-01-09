Ersan Parlatan: 'Katı defansı aşamadık'

Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "Katı defansı aşmakta sorun yaşadık, elimizden geleni yaptık." dedi.



Maçtan sonra katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulunan Parlatan, Antalyaspor'u tebrik ederek, müsabakanın bekledikleri gibi geçtiğini söyledi.



Rakiplerinin birinci bölgede bekleyerek etkili olmaya çalışan bir takım olduğunu kaydeden Parlatan, ilk yarıda fazla pozisyon vermediklerini, topa sahip olmalarına rağmen fazla pozisyon da üretemediklerini belirtti.



Parlatan, ilk yarının son dakikasında oluşan karambolde gol bulamamalarının maçın kırılma anı olduğunu aktararak, "Katı defansı aşmakta sorun yaşadık, elimizden geleni yaptık. Gol atabileceğimiz pozisyondan sonra kalemizde gol gördük. 3 puan almak istiyorduk, sonuçtan üzgünüz." diye konuştu.







