Ersan Parlatan: 'İlk deplasman galibiyetimiz, mutluyuz'

Ersan Parlatan, takımları Göztepe'nin Sivasspor galibiyetini değerlendirdi.



Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Sivasspor galibiyeti sonrası; "Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. İlk deplasman galibiyetini aldık. Deplasmanlarda kaybetmiyorduk ama galip de gelememiştik. Zorlu Sivas deplasmanında 1-0 kazanmak bizim adımıza önemli." şeklinde konuştu.



İlk devre ofansif anlamda istediklerini sahaya yansıtamadıklarını dile getiren Parlatan, etkisiz kaldıklarını, üçüncü bölgede çok top kaybettiklerini ve Sivasspor'un kendilerine göre üstün bir oyun sergilediğini ifade etti.



Parlatan, ikinci devre ise maçta dengeyi kurabildiklerini ve karşılaşmaya ağırlıklarını koyduklarını söyledi.



90 dakika boyunca çok iyi savunma yaptıklarını vurgulayan Parlatan, ikinci devre topa çok sahip olarak, üçüncü bölge etkinliğini artırarak ve sakin kalarak golü bulduklarını ve mücadeleden galibiyetle ayrıldıklarını dile getirdi.



Parlatan, üst sıralara tırmanmak için seri galibiyetler almaları gerektiğini ve bu yolda emin adımlarla ilerlemek istediklerini sözlerine ekledi.



