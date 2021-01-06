Ersan Parlatan: "İkinci yarı zorladık ama yetmedi"

Göztepe'de Ersan Parlatan, Trabzonspor karşısında aldıkları yenilgiyi değerlendirdi.

Haber; AA
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Ersan Parlatan: 'İkinci yarı zorladık ama yetmedi'
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06 Ocak 2021 19:20
Göztepe'de Ersan Parlatan, Trabzonspor karşısındaki 1-0'lık yenilgiyi değerlendirdi. 

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan iki devrede farklı Göztepe izlediklerini belirterek, "İlk devre sahaya hiç istemediğimiz bir oyun yansıttık, oyuna ortak olamadık. Rakibin, topun peşinde koşan, hücum olarak varlık gösteremeyen Göztepe vardı. Soyunma odasında oyuncularımızla konuştuk, biz bu durumu kabul etmedik. İkinci yarı farklı Göztepe izledik." dedi.

İlk 45 dakikanın neden böyle geçtiğini değerlendirmeleri gerektiğini ifade eden Parlatan, şunları söyledi:

"İkinci yarı bir şeyleri değiştirmek isteyen, tepki koyan, mücadele ortaya koyan, kendi oyunumuzu yansıtıp pozisyon üretmeye çalışan Göztepe vardı. Oyuncularımızı kutluyorum. İkinci yarı istediğimiz futbol vardı. Ceza alanına girişimlerimiz, ortalarımız oldu. Etkili olmaya çalıştık. Pozisyon anlamında zenginleştiremedik ama girişimlerimiz farklıydı. 1-2 pozisyonda şansımız olsa buradan farklı dönebilirdik ancak netice elimiz boş dönüyoruz. İkinci yarı iyiydik ama kendi aramızda konuşmalıyız. Fazla zamanımız yok. Cumartesi maça çıkacağız. En iyi şekilde hazırlanıp bu maçı kazanmak istiyoruz."



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