Ersan Parlatan: ' 3 puana daha yakındık''

Teksüt Bandırmaspor teknik direktörü Ersan Parlatan, Erzurum FK karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Ersan Parlatan 65 dakika iyi futbol oynayan, sahaya oyun anlayışını yansıtan ve rakibe neredeyse hiç fırsat vermeyen bir Bandırmaspor izlediklerini söyledi.



Bunun sonucunda da haklı bir şekilde 1-0 öne geçtiklerinin altını çizen Parlatan, "Daha sonra 2-0'ı yakalamak adına hem alan bulduk hem pozisyonlar bulduk, burada ataklarımızı iyi sonuçlandıramadık. Erzurumspor'un da sonuçta duran toplarda iyi olan oyuncuları var, silahları var." diye konuştu.



Parlatan, maç 1-0 olduğunda her zaman tehlike yaşanabildiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:



"Gereksiz faullerle Erzurumspor'u oyuna ortak ettik ve neticesinde son dakikada da atılan bir ofsayt golü Erzurumspor adına, 2-1 de mağlup olabilirdik, futbol böyle bir oyun. Tabii buradan elimiz boş dönmek istemiyorduk, bir puan bence oyunun hakkını bizim adımıza göstermiyor, 3 puana daha yakın olduğumuzu düşünüyorum. Ama futbol bu, dediğim gibi duran toplar da var, akan oyundan olmuyorsa bile hem rakip adına hem bizim adımıza etkili olmak futbolda önemli. Bu tür pozisyonları daha iyi savunmamız lazım. İyi oynadığımızı düşünüyorum zaman zaman, neticesinde bir puan aldık, buna da razı olmak durumundayız."



