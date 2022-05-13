Erşan Kuneri Ne Zaman Yayınlanacak?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

2004 yılında vizyona giren Cem Yılmaz'ın beğenilen filmi G.O.R.A'da Bob karakterinin hikayesi ile ilgili bir flashback'te bir kaç dakikalık kesit ile oldukça beğeni toplayan, kendi kitlesini oluşturan ve Cem Yılmaz tarafından canlandırılan Erşan Kuneri karakteri ile ilgili uzun çekim aşamalarının ardından seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor.G.O.R.A ve Arif V 216 filmlerinde karşımıza çıkan bu karakter Erotik film yapımcısı ve yönetmen olarak bilinmektedir. Filmlerin içerisinde bulunan kısa sahnelerine rağmen bir çok seyirci tarafından çok beğenilmiş replikleri sosyal medyada uzun süre kullanılmıştır.Cem Yılmaz'ın kendi gösterisi sırasında da bahsettiği bu yeni projesi 8 bölümlük dizi durum komedisi olarak çekilmiştir. Her zaman kaliteli projelere imza atan ünlü komedyen bu projesinde de kadrosu ile ilgi çekmeye devam ediyor. Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Necip Memili ve Nilperi Şahinkaya gibi çok sevilen oyunculardan oluşan kadrosu şimdiden diziyi heyecan ile bekleyenlerin daha da sabırsızlanmasına sebep oldu.Projenin ilk konuşulduğu günden bu yana herkes Erşan Kuneri dizisinin nerede yayınlanacağı ve ne zaman seyirciler ile bulaşacağına merak ediyor. Yayınlanan yeni fragmanı ile de beraber seyircilerin merağı büyük oranda giderildi. Erotik film yapımcısı Erşan Kuneri'nin 1975-1978 yılları arasındaki sinema maceralarını anlatacak olan dizi 13 Mayıs 2022 tarihinde seyirciler ile buluşacak.Son zamanlarda sıklıkla karşılaştığımız gibi belirli sayıda bölümlerden oluşan filmler dijital platformlarda yayınlanmaktadır. İçeriği ile de televizyon kurallarına pek uygun olmayan bu dizi son zamanların en popüler dizi ve film platformlarından olan Netflix'te seyircilerin beğenisine sunulacaktır. Neredeyse tüm filmlerine Netflix üzerinden ulaşabileceğiniz Cem Yılmaz son tek kişilik gösterisini de yine bu platform üzerinden gelemeyenler için izleyicilere sunmuştu.Dizinin devamı olup olmayacağı konusunda net bir açıklama olmasa da Erşan Kuneri hayranları dizinin devamı için şimdiden görüş birliğine vardı.