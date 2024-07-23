Ersan Kay'dan Jose Mourinho için özel tablo

Sanatçı Ersan Kay, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için özel bir tablo yaptı.
Cristiano Ronaldo'dan Lionel Messi'ye, Luka Modric'ten Ivan Rakitic'e, Neymar'dan Ronaldinho'ya kadar bir çok ünlü isim için benzer çalışmalar yapan ünlü sanatçı Ersan Kay, futbol dünyasından birçok ismini yağlı boya ile resmetmeye devam ediyor. Çocukluğundan bu yana yaptığı 'akrilik painting' çizimlerle spor dünyasından önemli isimleri resmeden Ersan Kay bu kez de Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho için özel bir tablo yaptı. Jose Mourinho ve çocuklarını içeren bir tablo yapan Kay, yaptığı eseri Portekizli teknik adama teslim etti. Tablodan dolayı çok mutlu olan Jose Mourinho, Ersan Kay'a teşekkürlerini iletti.
Mourinho'nun çok centilmen bir insan olduğunu belirten Kay, "Mourinho beni saçlarımdan dolayı Marc Cucurella'ya benzetti. Fenerbahçe'ye de bugünkü maçta başarılar diliyorum. İnşallah iyi bir maç olur" ifadelerini kullandı.
Cristiano Ronaldo'dan Lionel Messi'ye, Luka Modric'ten Ivan Rakitic'e, Neymar'dan Ronaldinho'ya kadar bir çok ünlü isim için benzer çalışmalar yapan ünlü sanatçı Ersan Kay, futbol dünyasından birçok ismini yağlı boya ile resmetmeye devam ediyor. Çocukluğundan bu yana yaptığı 'akrilik painting' çizimlerle spor dünyasından önemli isimleri resmeden Ersan Kay bu kez de Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho için özel bir tablo yaptı. Jose Mourinho ve çocuklarını içeren bir tablo yapan Kay, yaptığı eseri Portekizli teknik adama teslim etti. Tablodan dolayı çok mutlu olan Jose Mourinho, Ersan Kay'a teşekkürlerini iletti.
Mourinho'nun çok centilmen bir insan olduğunu belirten Kay, "Mourinho beni saçlarımdan dolayı Marc Cucurella'ya benzetti. Fenerbahçe'ye de bugünkü maçta başarılar diliyorum. İnşallah iyi bir maç olur" ifadelerini kullandı.
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