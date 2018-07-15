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Ersan İlyasova, Milwaukee Bucks'a döndü!

Philadelphia 76ers ile olan kontratı sona eren Ersan İlyasova, Milwaukee Bucks ile anlaştı.

Ersan İlyasova, NBA'deki ilk takımı Milwaukee Bucks'a geri döndü. Milwaukee Bucks, Ersan İlyasova'yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

2005'te NBA Draft'inde kendisini 2. turda 36. sıradan seçen ve 2005-2007 ile 2009-2015 yılları arasında formasını giydiği dönecek olan Ersan, geçen sezon 46 maç Atlanta Hawks forması giyerken sezonun kalan bölümünde Philadelphia 76ers için ter döktü.

Normal sezonda Sixers ile 23 maça çıkan 2.08'lik forvet takımının play-off'a kalmasında da katkıda bulunurken play-off'ta 10 maçta forma giydi. İlk turda Miami Heat'i 4-1 geçen Sixers, bir sonraki turda Boston Celtics'e 4-1 yenilerek sezonu noktaladı. Ersan İlyasova geçen sezonu 10.9 sayı, 1.3 asist ve 5.9 ribaund ortalamalarıyla bitirdi.




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