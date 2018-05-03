Ersan: "Boston'da oynamak hep zor"

Philadelphia 76ers forveti Ersan İlyasova, takımıyla birlikte Doğu konferansı yarı finallerindeki rakipleri Boston Celtics'in arenasında mücadeleci bir atmosfer beklediklerini açıkladı.
Ersan, takım antrenmanında şu ifadeleri kullandı: "Miami'deyken, arenanın yarısı boş oluyordu. Ama Boston'da arenadaki atmosferi hissediyorsunuz. Normal sezonda bile o takımla oynadığınızda arena tamamen dolu oluyor. Gerçekten kendilerini buna adamış olan taraftarları var. Orada oynamak hep zor. Hep kalabalık oluyor, ve biz de maçı kazanmak adına enerji düzeyimiz yüksek bir şekilde orada olmalıyız."
Sixers ekibi, ilk turda Miami Heat'e karşı oynadığı iki deplasman maçını kazanmıştı.
Ersan, playoffların ilk turunda 10.8 sayı, 9.2 ribaund ve 1.0 top çalma ortalamaları yakaladı.