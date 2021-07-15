Ersan Adem için son söz Mustafa Denizli'de

18 yıl sonra Süper Lig'e geri dönen Altay'da kurmaylar takviye çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyahbeyazlı ekibin listesinde geçen sezon Antalyaspor'da görev yapan Ersan Adem Gülüm'ün olduğu öğrenildi. Güney ekibiyle yollarını ayıran 34 yaşındaki defans oyuncusunun bonservisi elinde bulunuyor.



TEMASA GEÇİLECEK



İzmir temsilcisine önerilen, Avusturya doğumlu oyuncu için son kararı Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin vereceği öğrenildi.



Teknik heyetin onay vermesi durumda boşta olan oyuncuyla temasa geçilecek. Futbola Hume City'de başlayan Ersan Gülüm, Manisaspor, Elazığ, Adanaspor, Beşiktaş, Hebei FC, Adelaide, Western ve Antalya'da forma giydi. Ersan, Süper Lig'in yanı sıra doğum yeri olan Avusturya ve Çin liglerinde top koşturdu. Öte yandan Altay ile idmanlara çıkan Ceyhun Gülselam'ın önümüzdeki günlerde resmi imzayı atması bekleniyor.



BEŞİKTAŞ'TA KUPA KAZANDI



Ersan Gülüm, 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de şampiyonluk yaşadı. Deneyimli oyuncu, İstanbul ekibinde 2010- 11'de Türkiye Kupası'nı kazandı. Ersan, 7 kez de A Milli Takım formasını giydi.



