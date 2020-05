Erotizm içeren Netflix dizileri hangileri? Netflix'in erotik dizileri

Netflix'in en sevilen yapımlarından bazıları erotik sahneleriyle izleyiciyi ekrana kilitliyor. Biz de hem

denince akla gelen hem de erotik sahneleriyle beğeni toplayan dizileri sizler için derledik. Elbette her biri konusuyla bambaşka ve sürükleyici bir hikaye sunuyor. Bu yapımlar Netflix abonelerinin ilgisini çekebiliyor.



Bu yapımlar aradığınız gibi olabilir...

Netflix dizileriBaşrolünde Renee Zellweger'ın yer aldığı dizi, idealist bir bilim insanı olan Anne'nin tıbbi teknoloji startup'ı için çaresizce kaynak ararken esrarengiz bir yatırımcı ile korkunç bir anlaşma yapmasını ve bu kararın doğurduğu sonuçları anlatıyor. Oldukça sürükleyici bir hikayeye sahip olan What If aynı zamanda erotik sahneleriyle konuşuluyor.Annesi seks terapisti olan lise çağındaki asosyal genç Otis Milburn, okuldakilere cinsellik hakkında bilgi vererek popülerliğini arttırır. Yakın arkadaşı Maeve ile birlikte gizli bir seks terapisi kliniği kuran Otis, burada arkadaşlarının cinsellikle ilgili sorunlarını yanıtlar. Bu esnada izleyiciye siber zorbalık, lgbti+ bireylere yapılan fiziksel, duygusal ve psikolojik zorbalık gibi konular da başarılı bir şekilde yansıtılır.İspanya yapımı dizi herkesin birbirini tanıdığı küçük bir kasabada küçük bir kızın kaybolmasıyla açılan soruşturmayı ve soruşturmayı yürütmesi için görevlendirilen Rosa Vargas'ın görevlendirilmesini anlatıyor. Rosa Vargas soruşturma sırasında kasabada işlenen bir dizi kadın cinayetini ortaya çıkarırken bu cinayetlerin arkasındaki sırrın peşine düşüyor.Patrick Süskind'in Koku kitabından uyarlanan Koku filmine çok benzeyen ancak olay örgüsüyle filmden ayrışan mini dizi bir kadın cesedinin bulunmasıyla başlıyor. Daha sonra ölen kadının liseden arkadaşları olan ve aralarında büyük bir gizemin aşikar olduğu diğer karakterlerle tanışıyor seyirci. Erotik sahnelerle yoğunluğu artan heyecanlı dizi son bölüme kadar gizemini koruyor.Rashida Jones yapımı ödüllü Hot Girls Wanted'ın devamı niteliğinde olan belgesel dizi, porno endüstrisini ve istismar ettiği kadınları çarpıcı bir şekilde anlatıyor.Romantik komedi olarak karşımıza çıkan Easy, Orlando Bloom, Malin Åkerman, Marc Maron, Jake Johnson, Gugu Mbatha-Raw, Dave Franco, Hannibal Burress, Emily Ratajkowski, Michael Chernus, Kiersey Clemons, Elizabeth Reaser gibi yıldız isimleri bir araya toplamasıyla adeta izleyicisinden tam not alıyor. Şikago'da yaşayan insanların günümüz aşk, cinsellik, teknoloji ve kültür kavramlarını sorgulayışlarını anlatan Easy, modern zaman ilişkilerini farklı bir açıdan ele alıyor.Başarılı bir jinekolog olan Dr. William Masters üzerinde çalıştığı akademik araştırma için seks süreci içerisinde kadın ve erkekte meydana gelen psikolojik ve fizyolojik tepkimeleri araştırmak ister. Ancak bir anda hayatına giren sekreteri Virginia Johnson'ın gelişiyle olay farklı bir boyuta taşınır. O yıllarda seks üzerine bir araştırma yapmak insanların sahip olduğu tabular nedeniyle mümkün değildir. İkili tüm zorlukları aşmak için ellerinden geleni yapacaktır.Telepati yoluyla birbiriyle iletişim kurabilen 8 kişinin hikayesine odaklanan Sense8, Wachowski Kardeşler'in imzasını taşıyor. Trans blogger ve akstivist bir hacker olan Nomi, Chicagolu bir polis memuru olan Will, eşcinsel bir dizi yıldızı Lito, bir süper yıldız olan Riley, Koreli başarılı iş kadını Sun, Hindu eczacı Kala, Alman kasa hırsızı Wolfgang ve Nairobili otobüs şoförü Capheus. LGBTİ dostu dizi ayrıca cinsel kimliklerin temsili ve seks sahnelerinin cesaretiyle de göz dolduruyor.İki farklı zamanda geçen iki farklı aşk hikayesine odaklanan Outlander, Diana Gabaldon'un romanlarından uyarlanan bir dizi. Eski bir savaş hemşiresi olan Claire Randall'ın eşiyle çıktığı ikinci balayında bir taşa dokunmasıyla başlayan zamanda yolculuk ve cesur bir İskoç savaşçısı olan Jamie Fraser ile tanışmasını anlatan dizi aşkı erotizmle birleştirerek izleyiciye sunuyor.Dizi, düzgün bir hayatı ve düzenli bir ilişkisi olan biseksüel Piper Chapman'ın 10 yıl önce üniversitedeyken sevgilisi olan uyuşturucu satıcısı kız arkadaşı yüzünden hapse girmesiyle başlıyor. Aldığı 15 aylık ceza yüzünden hayat kabusa dönüşen Piper Chapman'ın hapishanede yaşadıkları ve diğer mahkumlarla olan mücadelesi diziyi çok daha heyecanlı hale getiriyor. Dizi hapishanede geçse de erotik sahnelere sık sık rastlamak mümkün.Chicago'nun varoş bir semtinde altı çocuk babası Frank Gallagher sahtekar ve alkolik bir babadır. Evin en büyük kızı Fiona pek çok fedakarlık yaparak aileyi bir arada tutmaya çalışır. Cinsellik, eşcinsellik, alkol, uyuşturucu gibi konular etrafında dönen dizi efsaneler arasına girmiş başarılı yapımlardan biri.7 sezondan oluşan efsane dizi Californication, Hank Moody adlı yetenekli bir yazarın uzun zamandır bir şey üretememesi ve bu süreçte yaşadıklarını anlatıyor. Hayatının aşkı Karen ve kızı Becca onun için çok önemli olsa da kötü alışkanlıklarını ve karmaşık özel hayatını bırakamıyor. Dizi Hank Moody karakteri etrafında şekillenirken dizi erotik sahneleriyle öne çıkıyor. Aslında ilişkilere ve aşka bambaşka bir bakış açısı getiriyor.