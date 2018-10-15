Erol Küçükbakırcı: 'Sporcular ülkemizden mutlu ayrıldı'

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, 54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (TUR 2018) başarıyla düzenlediklerini söyledi.Küçükbakırcı, Euskadi-Murias takımından İspanyol sporcu Eduard Prades Reverter'in kazandığı TUR 2018'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Tura bu yıl 20 takımdan 140 sporcunun katıldığını hatırlatan Küçükbakırcı, yarışın ikinci kez Dünya Turu takviminde koşulduğuna dikkati çekti.Organizasyonun dünyaca ünlü sporcu ve takımların üst düzey mücadelesine sahne olduğunu vurgulayan Küçükbakırcı,dedi.Küçükbakırcı, ilk kez Konya'dan start alan turda bisikletçilerin aynı zamanda ilk defa Bursa'dan geçtiğine işaret etti.Sporcuların, TUR 2018'in son etabında Avrasya Tüneli'nde pedal çevirerek kıta değiştirdiğine dikkati çeken Küçükbakırcı,ifadelerini kullandı.Katılımcılardan tura ilişkin hep iyi yorumlar aldıklarının altını çizen Küçükbakırcı,diye konuştu.Turun ülkede bisiklet sporuna ilgiyi artırdığına değinen Küçükbakırcı, yarışı her yıl farklı güzergahlarda düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.Erol Küçükbakırcı, turun gelecek yıl 16-21 Nisan tarihlerinde yine Dünya Turu kapsamında gerçekleşmesi için Uluslararası Bisiklet Birliğinden onay aldıklarını dile getirdi.TUR 2019'un hazırlıklarına ara vermeden başlayacaklarını belirten Küçükbakırcı, yarışı gelecek yıl Marmara Bölgesi'nde düzenlemeyi planladıklarını ifade etti.Küçükbakırcı, milli takımda görev yapması için yurt dışından antrenör getirmeyi düşündüklerini sözlerine ekledi.