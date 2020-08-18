Erol Bulut'un 'Topuk Yaylası' avantajı

Sarı-lacivertlilerde Topuk Yaylası kampı bugün başlıyor. Teknik direktör Erol Bulut'un Yeni Malatya ve Alanyaspor dönemlerinde de burada çalışması önemli bir avantaj sağlıyor

Haber; Milliyet
Erol Bulut'un 'Topuk Yaylası' avantajı
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18 Ağustos 2020 07:55
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