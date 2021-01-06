Fenerbahçe, TFF'nin harcama limitlerini açıklamasının ardından transfer planlarını belirledi. Sarı-Lacivertliler, stoper takviyesi yapma kararı aldı. Öncelik ise Arsenal'in Yunan stoperi Sokratis'e verilmiş durumda. Sezon sonunda İngiliz ekibi ile sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki tecrübeli stoper takımdan ayrılmak istiyor. Arsenal de Sokratis ile yolların ayrılmasına sıcak bakıyor. Dortmund ve Napoli de tecrübeli isimle ilgileniyor. Ancak Fenerbahçe yaptığı teklifle iki takımın önüne geçmiş durumda. Kısa süre içinde transferin netleşmesi bekleniyor.Sokratis'i özellikle Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut çok istiyor. Sportif Direktör Emre Belözoğlu da bu transferi bitirmek için görüşmelere hız vermiş durumda. Sokratis 2018 yılında Dortmund'tan 16 milyon euro karşılığında Arsenal'e transfer olmuştu. 32 yaşındaki stoper bu sezon Arsenal formasını giyemedi. Transfermarkt verilerine göre Yunan stoperin piyasa değeri 4 milyon euro.Futbol kariyerine Yunanistan'da başlayan 32 yaşındaki stoper, Dortmund, Milan, Werder Bremen ve Genoa gibi üst düzey takımlarda forma giydi.