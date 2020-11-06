Erol Bulut'un stoper ikilemi

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Konya maçında Tisserand'ın yanında oynatacağı oyuncu konusunda kararsızlık yaşıyor.

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Erol Bulut'un stoper ikilemi
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06 Kasım 2020 10:14
Erol Bulut, Antalya maçında hava toplarındaki hakimiyetinden yararlanmak için tercihini Serdar Aziz'den yana kullanmıştı.

45 yaşındaki çalıştırıcı şimdi Konya maçında Tisserand'ın yanında oynatacağı oyuncu konusunda kararsızlık yaşıyor.

Mauricio Lemos, idmanlardaki performansıyla yedek kalmak istemediğini gösterdi. Serdar ise Antalya karşısında iyi bir futbol sergiledi. Bulut, kararını bugünkü son taktik idmanın bitiminde verecek.



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