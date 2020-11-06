Erol Bulut, Antalya maçında hava toplarındaki hakimiyetinden yararlanmak için tercihini Serdar Aziz'den yana kullanmıştı.
45 yaşındaki çalıştırıcı şimdi Konya maçında Tisserand'ın yanında oynatacağı oyuncu konusunda kararsızlık yaşıyor.
Mauricio Lemos, idmanlardaki performansıyla yedek kalmak istemediğini gösterdi. Serdar ise Antalya karşısında iyi bir futbol sergiledi. Bulut, kararını bugünkü son taktik idmanın bitiminde verecek.
45 yaşındaki çalıştırıcı şimdi Konya maçında Tisserand'ın yanında oynatacağı oyuncu konusunda kararsızlık yaşıyor.
Mauricio Lemos, idmanlardaki performansıyla yedek kalmak istemediğini gösterdi. Serdar ise Antalya karşısında iyi bir futbol sergiledi. Bulut, kararını bugünkü son taktik idmanın bitiminde verecek.