Erol Bulut'un Sadık Çiftpınar planı

Fenerbahçe'de Caner'in cezalı olması nedeniyle sol bekte değişim yaşanacak. Erol Bulut, Novak'ın iyileşmesiyle bu bölgede alternatife sahip. Ancak başarılı teknik adam, Çek sol bekin uzun süredir maç oynamaması nedeniyle kararsız.Bulut, daha önce ligdeki Kasımpaşa mücadelesinde savunmanın solunda başarılı bir performans sergileyen Sadık Çiftpınar'ı yine bu bölgede görevlendirmeyi planlıyor. Sadık'ın pozisyonunun değişmesi halinde Tisserand'ın stoperdeki partneri ise Serdar Aziz olacak.