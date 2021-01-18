Erol Bulut'un Sadık Çiftpınar planı

Fenerbahçe'de Erol Bulut, cezalı olan Caner Erkin'in yerinde uzun süredir maç oynayamayan Novak'ı değil, Kasımpaşa mücadelesinde savunmanın solunda başarılı bir performans sergileyen Sadık Çiftpınar'ı oynatmayı düşünüyor.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Erol Bulut'un Sadık Çiftpınar planı
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18 Ocak 2021 13:13
Fenerbahçe'de Caner'in cezalı olması nedeniyle sol bekte değişim yaşanacak. Erol Bulut, Novak'ın iyileşmesiyle bu bölgede alternatife sahip. Ancak başarılı teknik adam, Çek sol bekin uzun süredir maç oynamaması nedeniyle kararsız.

Bulut, daha önce ligdeki Kasımpaşa mücadelesinde savunmanın solunda başarılı bir performans sergileyen Sadık Çiftpınar'ı yine bu bölgede görevlendirmeyi planlıyor. Sadık'ın pozisyonunun değişmesi halinde Tisserand'ın stoperdeki partneri ise Serdar Aziz olacak. 

 


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