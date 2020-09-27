Erol Bulut'un orta saha problemi

Sarı-lacivertlilerde derbi kadrosu belirlenirken orta saha konusu üzerinde karar vermek bir hayli zorluyor.



Hücum ve savunmada kafasındaki yapıyı oturtan Erol Bulut, orta saha ile ilgili kararı vermeye çalışıyor.



Luiz Gustavo ve Jose Sosa'nın yerleri garanti olsa da geriye kalan tek bölge için üç aday söz konusu.



Ozan Tufan, Tolga Ciğerci ve Mert Hakan Yandaş üçlüsünden biri bu bölgede forma giyecek. Tolga, fizik kapasitesi ve savunma anlayışı açısından teknik heyet için çok önemli. Ozan Tufan ise oyunu iki taraflı oynayabiliyor.



Mert Hakan Yandaş, hücumda bu ikiliye göre daha etkili. Bu üç ismi de çalışmalarda deneyen teknik heyetin Ozan Tufan'ı ilk 11'de sahaya sürüp Mert Hakan Yandaş'ı hamle oyuncusu olarak oynatması bekleniyor.



Taktiğe önem verdi



Sezonun ilk derbisine çıkacak Fenerbahçe için bu hafta taktik ağırlıklı çalışmalarla geçti.



Teknik direktör Erol Bulut rakip analizi yaparak Galatasaray'ın güçlü ve zayıf yönlerini takımına aktardı. Bu çerçevede alınması gereken önlemler ve oyun planı takıma ezberletildi.



Bu maçta özellikle duran ve yan toplar çok önemli olacak.



Yapılan çalışmalarda bu konu üzerinde bilhassa duruldu. Kilidi açabilecek unsurlardan biri olarak duran toplar belirlendi. Antrenmanlarda bu konuyla ilgili çalışmalar yapıldı.



