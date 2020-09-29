Erol Bulut'un kafasındaki ideal 11

15 transferle kadrosunu baştan aşağı yenileyen Fenerbahçe'de neredeyse her futbolcunun yeni gelmiş olması Erol Bulut için büyük bir dezavantaj yaratıyordu. Futbolcular uyum sürecini hızlıca aşarken, başarılı çalıştırıcı da kafasındaki kadroyu oluşturmaya başladı. Kaleyi Altay'a emanet etmeye devam edecek olan genç hoca, Galatasaray maçında savunma ve orta saha hattından oldukça memnun kaldı.



İdeal 11'de önümüzdeki haftalarda da savunma dörtlüsünde Gökhan, Lemos, Tisserand ve Caner'in yer alacağı, orta sahanın ise Gustavo, Sosa ve Ozan üçlüsünden oluşacağı öğrenildi. Hücum hattı ise şu an için belirsiz.



