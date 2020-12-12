Samatta ve Ademi'nin sakatlığı nedeniyle takımda yedek forvet kalmadı. Kanatlarda ise Valencia ve Perotti'nin sakatlıkları bulunuyor.Her iki mevkide de oynayabilen Mame Thiam, bu akşam Erol Bulut'un kulübedeki jokeri olacak. Senegalli yıldız, maçın gidişatına göre forvet ya da kanat oyuncusu olarak oyuna girecek. Thiam, hafta boyunca idmanlarda her iki bölgede de görev yaptı.