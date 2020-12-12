Erol Bulut'un joker planı; Mame Thiam

Fenerbahçe'de hem kanat hem forvet oynayabilen Mame Thiam, bu akşam Erol Bulut'un kulübedeki jokeri olacak.

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Erol Bulut'un joker planı; Mame Thiam
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12 Aralık 2020 12:48
Samatta ve Ademi'nin sakatlığı nedeniyle takımda yedek forvet kalmadı. Kanatlarda ise Valencia ve Perotti'nin sakatlıkları bulunuyor.

Her iki mevkide de oynayabilen Mame Thiam, bu akşam Erol Bulut'un kulübedeki jokeri olacak. Senegalli yıldız, maçın gidişatına göre forvet ya da kanat oyuncusu olarak oyuna girecek. Thiam, hafta boyunca idmanlarda her iki bölgede de görev yaptı.






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