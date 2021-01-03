Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sakatlıktan çıkan Enner Valencia ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli futbolcusuna eksikler dolayısıyla farklı görevler yükleyen Bulut, yarın Kasımpaşa deplasmanı için özveri istedi. Bulut, Valencia ile yaptığı görüşmede "Gustavo ile Ozan Koronavirüs'ü yeni atlattı. Tolga ise sakat. yok. Orta alanda savunma anlamında zafiyet yaşayabiliriz. Bu noktada senden destek istiyorum. Kim oynarsa destek verip direnci artırmalıyız" ifadelerini kullandı.Tecrübeli çalıştırıcı, işin savunma boyutuna mümkün olduğunca yardım isterken, ileriye top taşıma konusunda da Valencia'yı en önemli silahı olarak kullanacak.Bulut, Thiam ve Samatta ikilisi ile başlamayı planladığı Kasımpaşa mücadelesinde Valencia'nın getireceği toplarla golcülerine pozisyon hazırlayacak. Bu sezon ligde 9 maçta forma giyen ve bunların yedisine ilk 11'de başlayan Ekvadorlu oyuncu, 1 gol atıp 2 asist yaptı.Sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan Kovid-19 testinin negatif çıkması sonrasında dün takımla çalışmalara başlarken, testi negatif çıkan Gustavo ise karantina süresini bugün dolduracağı için takımla çalışamadı.İki oyuncu için son kararı Erol Bulut verecek. Sol alt adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen Tolga Ciğerci'nin tedavisi başlarken, Novak da tedbir amaçlı salonda idman yaptı. Perotti ise özel program eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.