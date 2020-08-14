Erol Bulut'un istediği forvet; Valencia

Fenerbahçe'de forvet transferinde bonservisi elinde olan Enner Valencia'nın adı da gündeme geldi.

Haber; Sporx.com
Erol Bulut'un istediği forvet; Valencia
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14 Ağustos 2020 22:17
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, teknik direktör Erol Bulut'un istediği forvet belli oldu.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Erol Bulut, son olarak Tigres'te oynayan forvet Enner Valencia'nın transferini talep etti.

İsmi 2 yıldır Galatasarayt ile anılan golcü futbolcu, geçtiğimiz sezon Meksika'da 20 maça çıktı ve 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Daha önce Emelec, Pachuca, Everton ve West Ham United formaları da giyen tecrübeli futbolcunun peşinde Fransa ve Arap ülkelerinden de takımların olduğu belirtiliyor.



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