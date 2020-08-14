Erol Bulut'un istediği forvet; Valencia

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, teknik direktör Erol Bulut'un istediği forvet belli oldu.
TRT Spor'da yer alan habere göre; Erol Bulut, son olarak Tigres'te oynayan forvet Enner Valencia'nın transferini talep etti.
İsmi 2 yıldır Galatasarayt ile anılan golcü futbolcu, geçtiğimiz sezon Meksika'da 20 maça çıktı ve 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
Daha önce Emelec, Pachuca, Everton ve West Ham United formaları da giyen tecrübeli futbolcunun peşinde Fransa ve Arap ülkelerinden de takımların olduğu belirtiliyor.
TRT Spor'da yer alan habere göre; Erol Bulut, son olarak Tigres'te oynayan forvet Enner Valencia'nın transferini talep etti.
İsmi 2 yıldır Galatasarayt ile anılan golcü futbolcu, geçtiğimiz sezon Meksika'da 20 maça çıktı ve 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
Daha önce Emelec, Pachuca, Everton ve West Ham United formaları da giyen tecrübeli futbolcunun peşinde Fransa ve Arap ülkelerinden de takımların olduğu belirtiliyor.