Erol Bulut'un ilk maç heyecanı

Erol Bulut, Fenerbahçe teknik direktörü olarak Süper Lig'deki ilk maçına Çaykur Rizespor karşısında çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Erol Bulut'un ilk maç heyecanı
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11 Eylül 2020 20:37
Süper Lig'de 2020-2021 sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut 3 yeni transfere ilk 11'de yer verdi.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmada Bulut, 3 yeni transferden Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Mame Thiam'ı ilk on birde görevlendirdi.

- Erol Bulut Fenerbahçe'nin başında ilk maçına çıktı

Fenerbahçe ile sezon başında sözleşme imzalayan Erol Bulut takımının başında ilk resmi maçına çıktı.

Bulut, geçen sezon Aytemiz Alanyaspor ile Çaykur Rizespor'a karşı ilk maçını 5-2 kazanmış deplasmanda ise rakibi ile 1-1 berabere kalmıştı.

Öte yandan Paraguaylı golcü oyuncu Samudio, Çaykur Rizespor forması ile 100. maçına çıktı. Maç öncesi Samudio'ya kulüp başkanı Hasan Kartal plaket verdi.

Karşılaşmayı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 2. Başkanı Servet Yardımcı ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi.



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