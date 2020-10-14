Erol Bulut'un formunu düşük bulduğu 4 isim!

Takım içi rekabeti artırmak isteyen Erol Bulut, yeni transferler Novak, Mert Hakan, Valencia ve Thiam'ın performansını en üst seviyeye çıkarmak için kurmaylarına talimat verdi. Bulut, "Lig çok uzun. Herkese ihtiyacım var" dedi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Erol Bulut'un formunu düşük bulduğu 4 isim!
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14 Ekim 2020 10:15
Yapılan transferlerle şampiyonluğun en azından kağıt üstünde bir numaralı favorisi durumuna gelen Fenerbahçe'de teknik patron Erol Bulut işi sıkı tutuyor.

Başarılı teknik adam yeni transferlerden Filip Novak, Mert Hakan, Enner Valencia ve Mame Thiam'ın performanslarını ve takıma uyumlarını an itibariyle yeterli görmüyor.

Kurmaylarına kesin talimat veren Bulut, "Lig bu sezon her zamankinden daha uzun. Her bir oyuncuya ihtiyacım var. Beklentilerin altında olan oyuncularla bireysel olarak daha fazla ilgilenilmesini istiyorum. Bu takımın parçası olduklarını ve hemen her maç görev alabileceğinin farkında olmalılar" dedi.

Bulut'un, takım içi rekabete de fazlasıyla önem verdiği gelen haberler arasında.



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