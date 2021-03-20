Erol Bulut'un Beşiktaş'ı ortadan vurma planı

Orta sahanın gerisinde solda Luiz Gustavo, sağda Ozan Tufan'a forma vermeyi planlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, önlerinde ise oyunun akışına göre yelpaze gibi açılıp kapanan bir taktik anlayışıyla dört oyuncuyu görevlendirecek.Ezeli rakibi Beşiktaş karşısında yarın 'Olmak ya da olmamak' mücadelesi verecek olan F.Bahçe'de her şey 3 puan üzerine kurulu. Teknik direktör Erol Bulut kendisi için de kritik öneme sahip derbi öncesinde Dolmabahçe'den zaferle çıkabilmek için ince planlar hazırlıyor. Önceki gün ilk yarım saati açık idmanda ısınma devam ederken Bulut ve Volkan Demirel, basın mensuplarının çıkmasından sonra yapılacak taktik çalışmasının ipuçlarını da gösterdi.Samandıra çimlerine kadro dizilişini anlatan maketleri yerleştiren ve bu maketlere somon rengi yelekler giydiren 46 yaşındaki teknik adam, orta sahanın gerisinde solda Gustavo sağda Ozan Tufan ikilisine forma vereceği, önlerinde ise akışa göre yelpaze gibi açılan kapanan bir taktik anlayışıyla 4 oyuncuyu yerleştirdiği görüldü.En öndeki isim Valencia olarak yorumlanırken arkadaki isimlerin Mert Hakan, Pelkas ve Osayi olması bekleniyor.F.Bahçe'nin topa sahipken 4-2-3-1, top Beşiktaş'tayken 4-32-1 ile oynaması bekleniyor. Top F.Bahçe'deyken orta sahada Gustavo-Ozan yan yana, ileride Osayi-Pelkas-Mert Hakan şeklinde takımın dizilecek. Beşiktaş'tayken ise bu kez Gustavo-Ozan-Mert Hakan'ın yan yana, önlerinde Pelkas ve Osayi'nin kanatlara açıldığı bir anlayış benimsenecek.Erol Bulut'un takımdan Beşiktaş'ın rahat oynamasını engelleyecek tarzda agresif bir mücadele istediği de öğrenildi.